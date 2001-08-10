Сахалинец брал у коллеги телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 48-летнего жителя села Углезаводск о том, что с его банковского счета при неизвестных обстоятельствах пропало 75 тысяч рулей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудникам уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых была установлена причастность к краже ранее неоднократно судимого 25-летнего коллеги потерпевшего. В период с 14 декабря 2022 года по 22 января 2023 года молодой житель Углезаводска часто просил у потерпевшего телефон, чтобы осуществить звонки, а сам тайком переводил на свой счет денежные средства, все смс о переводах при этом удалял.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительных данных