Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2023
Сейчас 18:41
70,52|76,30|66,91
Следственный комитет проверит информацию о нападении собак на 14-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
16:12, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец украл машину, чтобы разобрать ее на запчасти

Сахалинец украл машину, чтобы разобрать ее на запчасти

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом МВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Корсакова, обвиняемого в краже автомобиля со значительным ущербом (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в вечернее время фигурант прогуливался по улице Толстого и ему приглянулся припаркованный легковой автомобиль. Мужчина решил вернуться ночью и похитить транспортное средство, для того, чтобы разобрать его на запчасти. Для перевозки автомобиля он воспользовался услугами кран-балки. Водителю он сообщил заведомо недостоверные сведения, относительно принадлежности вышеуказанного автомобиля. В ночное время 1 декабря 2022 года он вывез легковой автомобиль и поставил на хранение на территорию дома к своему коллеге. Потерпевшему был причинён значительный материальный ущерб на сумму 50 000 рублей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?