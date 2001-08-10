Сахалинец украл велосипед, хотел продать, но передумал, а теперь пойдет под суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее судимого южносахалинца, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 158 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в ночь с 12 на 13 сентября прошлого года обвиняемый прогуливался по дворам в районе улицы Емельянова и решил зайти в первый попавшийся подъезд с целью кражи велосипеда. Молодой человек зашел в подъезд многоквартирного дома, где на лестничной площадке третьего этажа его внимание привлекло транспортное средство с рамой черного цвета, оснащенное противоугонным устройством.

Молодой человек дотащил велосипед до дверей лифта, а когда те открылись, он увидел наличие видеокамеры внутри лифта и испугался. Тогда он оторвал крыло от похищенного транспорта и закрыл им камеру, чтобы спустить чужое имущество на лифте на первый этаж.

Злоумышленник намеревался продать похищенное, но передумал. Он оставил велосипед у дороги, прислонив его к дереву. Сумма ущерба составила 27 000 рублей.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.