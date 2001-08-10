Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2023
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Следственный комитет проверит информацию о нападении собак на 14-летнюю девочку в Южно-Сахалинске
11:45, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине полицейские пытались реанимировать мужчину электрошокером

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Корсаковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Сахалинской области по факту смерти 40-летнего жителя г. Анива возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

Следствием установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в кафе, где в результате падения со стула получил закрытую черепно мозговую травму в следствии чего потерял сознание. Впоследствии мужчина был доставлен в лечебное учреждение, где, не смотря на оказанную ему медицинскую помощь скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Также в ходе расследования уголовного дела установлено, что когда мужчина потерял сознание, то работники заведения вызвали сотрудников полиции, один из которых попытался привести потерпевшего в чувство, применив спецсредство (электрошокер).

По факту необоснованного применения специального средства к гражданину в отношении сотрудника ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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