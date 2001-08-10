Следователи проверят жалобы жителей Углегорска на качество воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению в средствах массовой информации о жалобах местных жителей на некачественную питьевую воду организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе проводимой процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а так же будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию водоснабжения и предоставление населению питьевой воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.