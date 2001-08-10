Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2023
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11:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Следователи проверят жалобы жителей Углегорска на качество воды

Следователи проверят жалобы жителей Углегорска на качество воды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Углегорску СУ СК РФ по Сахалинской области по сообщению в средствах массовой информации о жалобах местных жителей на некачественную питьевую воду организовано проведение доследственной проверки, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В ходе проводимой процессуальной проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а так же будет дана оценка действиям лиц, ответственных за организацию водоснабжения и предоставление населению питьевой воды, не отвечающей санитарно-эпидемиологическим требованиям. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение.

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