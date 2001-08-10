Сахалинцы ночью залезли через форточку в супермаркет и пытались украсть алкоголь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовных дел в отношении двух 37-летних братьев и их 38-летнего знакомого. Все они являются жителями областного центра, ранее неоднократно судимыми. Фигуранты обвиняются в преступлениях имущественного характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 7 апреля прошлого года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились в магазине цифровой и бытовой техники в районе проспекта Мира. Один из фигурантов увидел на стеллаже гравер и предложил своему товарищу похитить инструмент с целью продажи. Вступив в преступный сговор, один из фигурантов взял товар и положил в пакет к другому, в то время как последний наблюдал за окружающей обстановкой, чтобы предупредить в случае возникновения опасности своего подельника. Далее они скрылись с похищенным имуществом, причинив ущерб на сумму около 5 тысяч рублей.

Следующий эпизод случился в ночь со 2 на 3 июня, когда обвиняемые находились в районе супермаркета, расположенного по улице Поповича. Фигуранты увидели, что форточка в помещение открыта, и предположив, что в магазине имеется спиртное, решили проникнуть в помещение. Осуществив задуманное, один из фигурантов передал найденную продукцию через окно своему товарищу, который наблюдал за окружающей обстановкой. Они успели вынести из магазина товар на сумму 11 266 рублей, однако довести свои преступные намерения и покинуть место совершения преступления злоумышленники не смогли, так как были застигнуты сотрудником соседней торговой точки.

По данному факту фигуранты были привлечении к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30 п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ - покушение на преступление, то есть умышленные действия лиц, непосредственно направленные на совершение кражи, то есть тайного хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовные дела, объединенные в одно производство, будут рассмотрены в суде.