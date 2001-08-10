Тихоокеанское
информационное агентство
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17:01, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Жители села Онор ощутили землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 января в 16.25 (сах) зарегистрировано землетрясение в 22 км западнее с.  Онор. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6 на глубине 4 км, рассказали ТИА "Острова" в МЧС. 

Землетрясение ощутили жители с. Онор. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений. Обстановка находится на контроле дежурной смены ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области. При необходимости гражданам следует обратиться в дежурные службы. 

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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