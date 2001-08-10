Тихоокеанское
информационное агентство
1 Февраля 2023
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16:53, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Китового фиктивно регистрировал у себя граждан СНГ за 10 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейскими установлено, что житель села Китовое 1973 года рождения прописал в принадлежащей ему квартире пятерых иностранных лиц, приехавших из стран СНГ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

С каждого за регистрацию он взял 10 тысяч рублей. По факту же данное помещение иностранцам для постоянного пребывания не предоставлялось, и проживали они в другом месте. В ходе проведения проверки выявлено, что мужчины трудились на стройке и проживали в другом помещении.

Кроме того, также полицейскими ранее было установлено, что в мае 2022 года фигурант фиктивно прописал в своей квартиры 13 иностранных рабочих из разных стран СНГ, за что получил 130 тысяч рублей. В настоящее время завершено расследование уголовного дела, возбужденного по двум эпизодам, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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