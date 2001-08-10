На Сахалине у пассажира такси обнаружили наркотики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске, в районе дома № 91 по ул. Советской, инспектором ГИБДД был остановлен автомобиль иностранного производства под управлением 45-летнего мужчины, работающего в режиме такси, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Помимо водителя в салоне иномарки на заднем сидении находился пассажир, поведение которого не соответствовало окружающей обстановки.

Было принято решение провести личный досмотр, в ходе которого в левом рукаве куртки был обнаружен и изъят сверток синей изоленты с веществом неизвестного происхождения, а также два полиэтиленовых пакетика с сип-замком с порошкообразным веществом белого цвета, со специфическим запахом. На место была вызвана следственно-оперативная группа. Изъятое было направлено на исследование.

По проведению экспертизы на содержание наркотических средств было установлено, что в данном свертке находилось наркотическое средство синтетического происхождения, общим весом 1,53 грамма.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ – (Незаконное хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере). В отношении 43-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.