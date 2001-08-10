На Сахалине водитель в нарушение правил пошел на обгон и стал виновником аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Днем 30 январяв 34-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Chaser», двигался в северном направлении по автодороге Троицкое – Новотроицкое и в районе 2 км., в нарушении дорожной разметки 1.1 ПДД РФ, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Но совершая обгон, водитель не убедился, что не создаст помех для движения другим участникам дорожного движения. В итоге водитель автомобиля "Totota Land Cruiser Prado", двигающейся впереди по той же полосе, при повороте налево столкновение с автомобилоем нарушителя.



В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля "Totota Land Cruiser Prado" получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.