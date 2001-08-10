Двух сахалинцев будут судить за вымогательство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Невельскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении двоих 36-летних местных жителей, в действиях которых усмотрены признаки преступления, предусмотренного п. «А, В» ч. 2 ст. 163 УК РФ – Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, рассказали ТИА "Острова" в сахалиснкой полиции.

Установлено, что 5 января в период времени с 21 часов 30 минут до 23 часов 45 минут указанные граждане находились в помещении автомойки, расположенной в районном центре на улице Советской. Они, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, требовали от работающего на них наёмного работника передать им денежные средства в сумме 50 000 рублей, которые, по их мнению, он им был должен за мойку автомобилей мимо кассы, и за невыход на работу.

В настоящее время данные лица по ходатайству следствия решением суда заключены под стражу. Ведётся следствие.