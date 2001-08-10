Сахалинец слил с экскаватора 150 литров дизеля и снял два аккумулятора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 33-летнего жителя областного центра о том, что ночью из топливного бака экскаватора неизвестные похитили 150 литров дизельного топлива и сняли два аккумулятора. Сумма ущерба составила около 25 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 20-летний житель Корсакова. Как выяснилось, днём молодой человек проходил по улице Морской мимо припаркованного транспортного средства, которое было задействовано в сносе аварийного жилья, и решился на хищение чужого имущества. Вооружившись канистрой и шлангом, он ночью вернулся на парковку, слил топливо, снял аккумуляторы и поспешил скрыться с похищенным. Далее он сбыл имущество своему знакомому за 10 тысяч рублей. Позднее похищенные аккумуляторы были изъяты полицейскими и возвращены потерпевшему.