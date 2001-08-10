Сахалинец, забывший закрыть окно в машине, лишился имущества и денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя областного центра, обвиняемого в преступлениях имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 16 октября 2022 года обвиняемый находился в районе проспекта Мира, и обратил внимание на стоящий на парковке автомобиль, подойдя к которому увидел приоткрытое с водительской стороны окно.

Фигурант из корыстных побуждений просунул руку в окно и открыл дверь автомобиля. Проникнув в салон, он обнаружил на панели мобильный телефон, а с заднего пассажирского сидения взял автомобильный компрессор и кожаный портфель с вещами. Общая сумма ущерба составила 8 299 рублей.

С похищенным имуществом злоумышленник с места преступления скрылся, распорядившись им впоследствии по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Позже, находясь в районе улицы Сахалинской, имея уже при себе ранее похищенный мобильный телефон, к которому услугой «Мобильный банк» была подключена банковская карта, и проверив баланс данного счета, фигурант решил похитить денежные средства путём перевода себе на счет. Молодой человек смог перевести только 7 450 рублей, так как в приложении был установлен лимит на онлайн-переводы.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.