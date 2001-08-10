Сахалинка,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию обратилась 55-летняя жительница села Хоэ. Женщина в сети увидела рекламу о том, что энергетическая компания объявляет продажу природных ресурсов и выплачивает дивиденды. Потерпевшая нажала кнопку "зарегистрироваться" и перешла на сайт, где ввела свои данные, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции

Вскоре с ней через мессенджер связался представитель и пояснил, что для регистрации необходимо внести 15000 рублей. После женщина периодически вносила деньги на номера карт, которые ей диктовали, чтобы купить и продать акции. В период с 25 ноября до 17 января 2023 она лишилась 1 053 396 рублей.