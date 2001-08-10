Сахалинец забрал чужие деньги из банкомата и теперь его ждет суд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего неоднократно судимого жителя Южно-Сахалинска, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 19 сентября 2022 года обвиняемый, находясь у банкомата в помещении торгового центра, обратил внимание на оставленные в купюроприёмнике банкомата 5 тысяч рублей. Не теряя времени, он похитил денежные средства и скрылся. Похищенным распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба.

Свою вину гражданин признал, в содеянном раскаивается, а также возместил материальный ущерб в полном объеме потерпевшей стороне.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.