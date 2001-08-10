Желание вживую встретиться со знакомой по переписке оставило сахалинца без миллиона двухсот тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию обратился 38-летний житель областного центра и сообщил, что в приложении для знакомств он познакомился с девушкой, и они продолжили общение в мессенджере. В ходе переписки девушка предложила встретиться, но обозначила, что хочет сходить на концерт комика и отправила ссылку для покупки билетов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Заявитель перешел по ссылке, где ввел данные карты, со счета списалась сумма билетов: 3600 рублей. После этой оплаты стали приходить уведомления из приложения банка, что со счета происходит списание денежных средств. Общая сумма ущерба составила 1 204 664 рублей.