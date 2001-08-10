Тихоокеанское
информационное агентство
31 Января 2023
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15:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Желание вживую встретиться со знакомой по переписке оставило сахалинца без миллиона двухсот тысяч рублей

Желание вживую встретиться со знакомой по переписке оставило сахалинца без миллиона двухсот тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию обратился 38-летний житель областного центра и сообщил, что в приложении для знакомств он познакомился с девушкой, и они продолжили общение в мессенджере. В ходе переписки девушка предложила встретиться, но обозначила, что хочет сходить на концерт комика и отправила ссылку для покупки билетов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Заявитель перешел по ссылке, где ввел данные карты, со счета списалась сумма билетов: 3600 рублей. После этой оплаты стали приходить уведомления из приложения банка, что со счета происходит списание денежных средств. Общая сумма ущерба составила 1 204 664 рублей.

 

 

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