В Поронайске выпившая автолюбительница въехала в опору ЛЭП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ночью 29 января в Поронайске на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог, ул. Октябрьская – ул. Победы – ул. Гагарина 27-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Тойота Марк икс", находясь в состоянии алкогольного опьянения двигалась в южном направлении по ул. Октябрьская на разрешающий сигнал светофора и допустила правый занос транспортного средства с последующим наездом на опору ЛЭП, рассказали ТИА" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП 21-летняя женщина-пассажир получила травмы и экипажем скорой медицинской помощи была доставлена в ГБУЗ «Поронайская ЦРБ». Проводится проверка.