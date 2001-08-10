Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2023
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10:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, отказывающийся выплачивать алименты, может лишиться свободы на год

Сахалинец, отказывающийся выплачивать алименты, может лишиться свободы на год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Томаринского района скрывался от алиментных обязательств, за что, в результате, получил административное наказание, и теперь ожидает уголовное, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

В отделении судебных приставов по Томаринскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Мужчина, будучи уведомленным о последствиях неуплаты алиментов, всячески уклонялся от исполнения отцовских обязательств, а размер задолженности перед 6-летней дочерью, тем временем, составил 420 тыс. рублей.

В дальнейшем, за неуплату алиментных платежей без уважительных причин судебный пристав-исполнитель составил в отношении него протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев административный материал, признал сахалинца виновным и назначил наказание в виде отбывания 40 часов обязательных работ.

Однако данная мера воздействия не повлияла на отношение сахалинца к своим долговым обязательствам, что привело к возбуждению в отношении него уголовного дела за уклонение от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ. Избежать уголовного наказания должнику удастся только при погашении задолженности в полном объёме, иначе его ждёт наказание вплоть до 1 года лишения свободы.

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