Сахалинец, отказывающийся выплачивать алименты, может лишиться свободы на год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Томаринского района скрывался от алиментных обязательств, за что, в результате, получил административное наказание, и теперь ожидает уголовное, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

В отделении судебных приставов по Томаринскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Мужчина, будучи уведомленным о последствиях неуплаты алиментов, всячески уклонялся от исполнения отцовских обязательств, а размер задолженности перед 6-летней дочерью, тем временем, составил 420 тыс. рублей.

В дальнейшем, за неуплату алиментных платежей без уважительных причин судебный пристав-исполнитель составил в отношении него протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев административный материал, признал сахалинца виновным и назначил наказание в виде отбывания 40 часов обязательных работ.

Однако данная мера воздействия не повлияла на отношение сахалинца к своим долговым обязательствам, что привело к возбуждению в отношении него уголовного дела за уклонение от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ. Избежать уголовного наказания должнику удастся только при погашении задолженности в полном объёме, иначе его ждёт наказание вплоть до 1 года лишения свободы.