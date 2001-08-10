Сахалинец, отказывающийся выплачивать алименты, может лишиться свободы на год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Томаринского района скрывался от алиментных обязательств, за что, в результате, получил административное наказание, и теперь ожидает уголовное, рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.
В отделении судебных приставов по Томаринскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с гражданина алиментных платежей на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Мужчина, будучи уведомленным о последствиях неуплаты алиментов, всячески уклонялся от исполнения отцовских обязательств, а размер задолженности перед 6-летней дочерью, тем временем, составил 420 тыс. рублей.
В дальнейшем, за неуплату алиментных платежей без уважительных причин судебный пристав-исполнитель составил в отношении него протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд, рассмотрев административный материал, признал сахалинца виновным и назначил наказание в виде отбывания 40 часов обязательных работ.
Однако данная мера воздействия не повлияла на отношение сахалинца к своим долговым обязательствам, что привело к возбуждению в отношении него уголовного дела за уклонение от уплаты алиментов по ст. 157 УК РФ. Избежать уголовного наказания должнику удастся только при погашении задолженности в полном объёме, иначе его ждёт наказание вплоть до 1 года лишения свободы.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:35 Сегодня Более сотни домов в Южно-Сахалинске останутся без воды после обеда 30 января
09:51 Сегодня В муниципальной бане на проспекте Победы в Южно-Сахалинске открылся буфет
10:09 Сегодня Сахалинские фигуристы стали золотыми призерами на соревнованиях в Уссурийске
10:04 Сегодня Жителя Корсакова сбили на пешеходном переходе
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
15:24 27 Января Ситуация с водоснабжением в Южно-Сахалинске приходит в норму
16:32 23 Января Инцидент в южно-сахалинском автобусе завершился увольнением водителя
11:41 27 Января Инфляцию на Сахалине замедлили поставки авто из Японии
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?