Сахалинец получал бюджетные деньги за выполнение работ, к которым даже не приступал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователями следственной части СУ УМВД России по Сахалинской области окончено расследование уголовного дела по факту хищения путем обмана бюджетных денежных средств в крупном размере, выделенных для производства работ в сфере лесопромышленного комплекса, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По результатам проведенных сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Южно-Сахалинску оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 45-летний житель Сахалинской области, действуя от лица знакомого, который ранее по его просьбе зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, заключил договоры с одним из областных автономных учреждений в сфере лесопользования на проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на территории Корсаковского лесничества.

В дальнейшем он предоставил в адрес заказчика фиктивные документы, отражающие выполнение работ по договорам в полном объеме, что послужило основанием для выплаты денежных средств на счет подрядчика.

Однако проверкой установлено, что к ряду работ подрядчик так и не приступал.

Сумма невыполненных работ составила почти полмиллиона рублей, что составляет крупный размер. Похищенными денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, своими умышленными и незаконными действиями предприниматель совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Уголовное дело рассмотрит суд.

Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.