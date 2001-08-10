Тихоокеанское
информационное агентство
28 Января 2023
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12:40, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Даже проходя лечение неоднократно судимый сахалинец не смог удержаться от соблазна кражи

Даже проходя лечение неоднократно судимый сахалинец не смог удержаться от соблазна кражи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в хищении чужого имущества, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемый ночью 8 октября прошлого года, находясь на стационарном лечении в учреждении здравоохранения, обнаружил на скамейке мобильный телефон и решил его похитить в целях обогащения. Ранее с фигурантом на скамейке сидел другой пациент, оставивший смартфон. Гаджет обвиняемый положил в карман и ушёл к себе в палату, где спрятал мобильник в свой рюкзак, тем самым причинив потерпевшему материальный ущерб в размере 34 000 рублей.

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