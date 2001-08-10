Сахалинка собрала миллион рублей для мошенников, но не успела их передать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 86-летней жительницы областного центра. Пенсионерка сообщила о том, что 26 января у нее путем обмана пытались похитить денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полици.

Как выяснилось, женщине на домашний телефон поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что её дочь попала в ДТП. Требуется один миллион рублей для проведения операции. Заявительница продиктовала номер сотового телефона. Ей позвонила женщина и сказала: «Мама, помоги, я попала в ДТП и у меня сломано два ребра». Далее мужчина сказал, что деньги необходимо завернуть в полотенце и положить в черный пакет. Когда пенсионерка стала собирать наличность, домой пришла её дочь и сообщила, что ни в какое ДТП она не попадала, а звонок был от мошенников.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество). Проводятся следственные действия.