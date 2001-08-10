Сахалинец заплатил 60 тысяч рублей за фальшивые права с регистрацией в ГИБДД, но все равно попался

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе несения службы инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД России по Томаринскому городскому округу на автодороге Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск был остановлен микроавтобус. Во время проверки документов, 20-летний водитель предъявил водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников сомнение в его подлинности, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Данный бланк был изъят для проведения экспертизы. Согласно заключению эксперта, он не соответствовал образцу аналогичной полиграфической продукции предприятий Гознака по способу изготовления и качеству воспроизведения полиграфических реквизитов. Выполнен комбинированным способом электрофотографии, цветной струйной печати с имитацией ряда признаков защиты документов. Кроме того, серия, номер и дата рождения совпала с документом, выданным на другое лицо в Саратовской области.

Полицейские выяснили, что молодой человек никогда не получал документ, подтверждающий право управления транспортными средствами. Он заказал водительское удостоверение посредством мессенджера, договорившись о цене в 60 тысяч рублей. Неизвестные его заверили, что документ будет изготовлен и внесён в базу в ГИБДД ГУ МВД России по Москве. Для этого фигурант выслал фотографии своего паспорта и фото.

В результате группой дознания ОМВД России по Томаринскому городскому округу в отношении сахалинца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков).

Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до одного года.