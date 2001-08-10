Курильчанина будут судить за хранение пороха и боеприпасов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной группой ОМВД России по Курильскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Курильского района, в действиях которого усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт перевозка и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе осмотра места происшествия по месту жительства указанного гражданина был обнаружен матерчатый мешок с сыпучим веществом, схожим с порохом.

Как пояснил хозяин квартиры, изъятое вещество он незаконно приобрел в начале мая 2010 года и незаконно хранил у себя в шкафу до момента изъятия.

Была проведена экспертиза, которая показала, что исследуемым веществом является промышленно изготовленный бездымный одноосновной цилиндрический порох - взрывчатое вещество метательного действия. Масса изъятого составила 77,9 грамм.

Предоставленный на исследование тканный мешок является пороховым картузом и применяется в артиллерии.

Помимо этого, у гражданина в квартире было обнаружено, согласно заключению эксперта, пять винтовочных патронатов калибра 7,62x53 мм. к винтовке Мосина (снайперской винтовке, пулемету и др.), один патрон калибра 7,62x39 мм, предназначенный для стрельбы из автомата АКМ и др.,

По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ – незаконные приобретение, хранение оружия, боеприпасов.