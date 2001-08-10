Сахалинец, забивший до смерти земляка 18 лет назад, предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 36-летнего жителя Углегорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное группой лиц), рассказали ТИА "Острова" в облатсной прокуратуре.

Органом предварительного расследования установлено, что в ночное время в мае 2004 года на ул.Советской в Невельске двое злоумышленников в ходе возникшего на почве личных неприязненных отношеий конфликта жестоко избили 22-летнего мужчину и нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу и голове.

В результате полученных телесных повреждений, в том числе закрытой черепно-мозговой травмы, потерпевший скончался на месте происшествия.

Один из соучастников осужден за вышеуказанные преступные действия в 2005 году вступившим в законную силу приговором суда к наказанию в виде реального лишения свободы.

Уголовное дело в отношении второго соучастника было приостановлено в связи с его розыском. В декабре 2022 года в результате оперативно-разыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Вместе с тем, в рамках расследования уголовного дела добыты достаточные доказательства, подтверждающие его виновность.

Завершение предварительного расследования обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Невельский городской суд.

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.