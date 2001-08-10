Тихоокеанское
информационное агентство
27 Января 2023
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16:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, забивший до смерти земляка 18 лет назад, предстанет перед судом

Сахалинец, забивший до смерти земляка 18 лет назад, предстанет перед судом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Невельским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 36-летнего  жителя Углегорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда  здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное группой лиц), рассказали ТИА "Острова" в облатсной прокуратуре.

Органом предварительного расследования установлено, что в ночное время в мае 2004 года на ул.Советской в Невельске двое злоумышленников в ходе возникшего на почве личных неприязненных отношеий конфликта жестоко избили 22-летнего мужчину и нанесли ему множественные удары руками  и ногами по телу и голове.

В результате полученных телесных повреждений, в том числе закрытой черепно-мозговой травмы, потерпевший скончался на месте происшествия.

Один из соучастников  осужден за вышеуказанные преступные действия в 2005 году вступившим в законную силу приговором суда к наказанию в виде реального лишения свободы.

Уголовное дело в отношении второго соучастника было приостановлено в связи с его розыском. В декабре 2022 года в результате оперативно-разыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Вместе с тем, в рамках расследования уголовного дела  добыты достаточные доказательства, подтверждающие его виновность.

Завершение предварительного расследования обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.

После вручения  обвиняемому копии обвинительного заключения  уголовное дело будет направлено в Невельский городской суд.

За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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