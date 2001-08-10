Сахалинец, забивший до смерти земляка 18 лет назад, предстанет перед судом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Невельским городским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 36-летнего жителя Углегорского района в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное группой лиц), рассказали ТИА "Острова" в облатсной прокуратуре.
Органом предварительного расследования установлено, что в ночное время в мае 2004 года на ул.Советской в Невельске двое злоумышленников в ходе возникшего на почве личных неприязненных отношеий конфликта жестоко избили 22-летнего мужчину и нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу и голове.
В результате полученных телесных повреждений, в том числе закрытой черепно-мозговой травмы, потерпевший скончался на месте происшествия.
Один из соучастников осужден за вышеуказанные преступные действия в 2005 году вступившим в законную силу приговором суда к наказанию в виде реального лишения свободы.
Уголовное дело в отношении второго соучастника было приостановлено в связи с его розыском. В декабре 2022 года в результате оперативно-разыскных мероприятий местонахождение обвиняемого установлено.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Вместе с тем, в рамках расследования уголовного дела добыты достаточные доказательства, подтверждающие его виновность.
Завершение предварительного расследования обеспечено при координирующей роли Невельской городской прокуратуры.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Невельский городской суд.
За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
09:54 Сегодня Для сахалинских дошкольников провели урок электробезопасности
09:59 Сегодня В Южно-Сахалинске волонтеры продолжают подвоз воды для пенсионеров и маломобильных горожан
10:02 Сегодня "Сахалинские Акулы" сыграют на выезде с "Академией Михайлова"
10:17 Сегодня Социально ориентированные НКО могут получить гранты правительства Сахалинской области
14:32 24 Января МЧС предупреждает о сильной метели в Сахалинской области 25 января
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:12 20 Января Новая газовая котельная в юго-восточной части Южно-Сахалинска заработает осенью
17:09 20 Января Врачи призывают южносахалинцев обязательно пройти диспансеризацию
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?