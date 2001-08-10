Тихоокеанское
информационное агентство
26 Января 2023
Сейчас 16:15
68,96|74,96|66,91
На Сахалине после метели открыли дороги Огоньки – Холмск и Углегорск - Шахтерск
11:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская пенсионерка, решившая заработать на акциях, лишилась более 3,5 миллионов

Сахалинская пенсионерка, решившая заработать на акциях, лишилась более 3,5 миллионов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 62-летней жительницы с. Ясное. В период с 20 декабря 2022 по 7 января 2023 неизвестное лицо путем обмана похитило у нее 3 580 000 рублей, рассказали ТИА "Острвоа" в сахалинской полиции.

Установлено, что в одной из групп в мессенджере женщина увидела объявление о заработке по распространению продукции известной косметической компании. Она связалась по указанному в объявлении номеру. В ходе общения ей предложили заработать путем покупки акций с целью их дальнейшей продажи по более выгодной цене. Потерпевшая осуществила перевод денежных средств неизвестным лицам на общую сумму 3 580 000 рублей.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?