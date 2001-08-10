На Сахалине будут судить рыбинспектора, покрывавшего браконьеров на Найбе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области было установлено, что 45-летний фигурант, являясь государственным инспектором отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Долинскому району Сахалино-Курильского территориального агентства по рыболовству, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы и возложенным на него обязанностям по пресечению нарушений в сфере охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, злоупотребляя должностными полномочиями, не препятствовал противоправной деятельности группы лиц, осуществлявшей незаконную добычу рыбы лососевых видов рыб на реке Найба Долинского района Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Сахалинской области задокументировано 2 эпизода противоправной деятельности фигуранта, которые способствовали незаконной добыче водных биологических ресурсов с причинением государству особо крупного ущерба в размере почти 600 тысяч рублей.
Помимо этого, действуя из корыстных побуждений, обвиняемый осуществлял за денежное вознаграждение возврат незаконных орудий лова, ранее изъятых у браконьеров.
По фактам противоправной деятельности было возбуждено и расследовано 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ, которые были соединены в одно производство. Уголовное дело рассмотрит суд.
Пресс-служба УМВД России по Сахалинской области
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