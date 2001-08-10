Тихоокеанское
информационное агентство
25 Января 2023
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На Сахалине закрыты участки автомобильных дорог Огоньки – Невельск и Невельск - Шебунино
16:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине закрыты участки автомобильных дорог Огоньки – Невельск и Невельск - Шебунино

На Сахалине закрыты участки автомобильных дорог Огоньки – Невельск и Невельск - Шебунино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14.00 (сах) 25 января, в связи с ухудшением погодных условий, образованием снежных заносов и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, закрыто движение  пассажирского транспорта на автодороге с. Огоньки – г. Невельск и автодороге Невельск - Шебунино, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В настоящее время на данном участке работает техника дежурных служб.

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