На Сахалине закрыты участки автомобильных дорог Огоньки – Невельск и Невельск - Шебунино

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 14.00 (сах) 25 января, в связи с ухудшением погодных условий, образованием снежных заносов и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, закрыто движение пассажирского транспорта на автодороге с. Огоньки – г. Невельск и автодороге Невельск - Шебунино, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

В настоящее время на данном участке работает техника дежурных служб.