Сахалинец отвлек продавщицу и украл у нее сотовый телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 33-хлетнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в преступлении имущественного характера, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 6 ноября 2022 года фигурант, находясь в помещении продуктового магазина, расположенном в районе улицы Пушкина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, увидел на прилавке мобильный телефон. Молодой человек понял, что сотовый принадлежит продавцу, и решил его похитить. Злоумышленник попросил женщину показать товар и пока она отвлеклась - протянул руку и, забрав с полки смартфон, быстро покинул место преступления.

Впоследствии обвиняемый распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению на правах личной собственности, причинив тем самым потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 26 995 рублей. Позже похититель продал украденный гаджет неизвестному мужчине за 1 000 рублей.