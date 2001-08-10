Тихоокеанское
информационное агентство
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11:24, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец пойдет под суд за самоуправство

Сахалинец пойдет под суд за самоуправство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полицейские в Южно-Сахалинске раскрыли кражу денежных средств с банковского счета, в совершении которой подозревается 27-летний житель областного центра, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Правоохранители установили, что фигурант находился в гостях у 49-летнего потерпевшего, где они вместе распивали спиртные напитки. Перед тем как уйти, гость забрал у заявителя телефон, пояснив, что поскольку тот должен ему денег, то гаджет пойдёт в счёт уплаты долга. Впоследствии он похитил с банковского счета потерпевшего денежные средства в сумме 10 тысяч 500 рублей. Спустя время фигурант вернулся к нему домой и забрал еще и портативную колонку также в качестве погашения долга.

В результате телефон и колонка были изъяты сотрудниками полиции. По факту кражи денежных средств с банковского счета возбуждено уголовное дело. По иным изложенным противоправным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство).

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