71-летний сахалинец, решивший поторговать долларами, отдал мошенникам почти три миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полицию обратился 71-летний житель Южно-Сахалинска, сообщивший, что в период с 5 по 23 января 2023 неустановленное лицо путем обмана похитило более 2-х миллионов 788 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

На телефон заявителя позвонила ранее незнакомая женщина, которая представилась Юлией и предложила дополнительный заработок, а именно торговать на бирже долларами, на что заявитель ответил согласием. В дальнейшем по видеосвязи позвонил мужчина, представился и пояснил, что является консультантом банка, ведёт операции по покупке и продаже валюты, природных ресурсов. Далее заявитель взял кредиты в трех разных банках и с целью пополнения счета в приложении "Биткоин" переводил деньги со своих банковских счетов на сторонние банковские счета по указанным ему номерам телефонов.

Возбуждено уголовное дело.