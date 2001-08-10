Сахалинец, срубивший лиственницу, попал под уголовное преследование

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом дознания УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В декабре 2022 года участковым уполномоченным полиции ОУУПиПДН УМВД России по Сахалинской области на территории Южно-Сахалинского лесничества в районе СНТ "Строитель" был задержан 50-летний местный житель, который к этому моменту успел осуществить незаконную вырубку дерева породы лиственница без необходимых на то документов, которое транспортировал при помощи трактора.

Своими действиями гражданин причинил государственному лесному фонду материальный ущерб на общую сумму более 14 тысяч рублей, что является значительным размером.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.