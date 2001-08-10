В Тымовском горел частный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 января в 14.59 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-служба ОКУ "Управление ППС".

Пожаорные прибыли на место в 15.03. К этому моменту горели веранда и чердачное помещение частного дома на площади 80 квадратных метров. Пожар локализовали в 15.32, а в 16.43 полностью ликвидировали.

В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.