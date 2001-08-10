На Сахалине дебошир напал на полицейского, прибывшего его успокоить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 25-летнего жителя Александровск-Сахалинского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в квартире своей знакомой, в ответ женщина позвонила в полицию. По вызову прибыл участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМВД по ГО «Александровск-Сахалинский район», который потребовал от мужчины прекратить противоправные действия. В ответ злоумышленник применил физическое насилие в отношении сотрудника полиции.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.