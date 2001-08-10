Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2023
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15:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине дебошир напал на полицейского, прибывшего его успокоить

На Сахалине дебошир напал на полицейского, прибывшего его успокоить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении 25-летнего жителя Александровск-Сахалинского возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в квартире своей знакомой, в ответ женщина позвонила в полицию. По вызову прибыл участковый уполномоченный ОУУП и ПДН ОМВД по ГО «Александровск-Сахалинский район», который потребовал от мужчины прекратить противоправные действия. В ответ злоумышленник применил физическое насилие в отношении сотрудника полиции.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

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