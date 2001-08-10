Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2023
Сейчас 14:06
68,63|74,73|66,91
Движение паромов Ванино - Холмск ограничено из-за непогоды
13:06, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, решивший заработать "на крипте", отдал мошенникам более полутора миллионов рублей

Сахалинец, решивший заработать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 38-летнего гражданина о том, что в период с 12 по 14 января у него похищено 1520774 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В середине декабря заявитель увидел рекламу о заработке на криптовалюте, и нажал ссылку «ознакомиться». После чего ему поступил звонок от женщины, которая в последующем давала множество рекомендаций и указаний. Заявитель положил часть средств на свой электронный кошелек, а 95 тысяч рублей перевёл на указанный абонентский номер. Когда мужчина решил вывести часть денег, ему предложили закрыть счет.

Для закрытия счета и вывода денег он по рекомендациям «менеджеров» проделал несколько манипуляций,  в результате которых взял кредит на 1 418 000 рублей  и перевел деньги на указанные номера.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?