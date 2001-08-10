Сахалинец, решивший заработать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу "Долинский" поступило заявление от 38-летнего гражданина о том, что в период с 12 по 14 января у него похищено 1520774 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В середине декабря заявитель увидел рекламу о заработке на криптовалюте, и нажал ссылку «ознакомиться». После чего ему поступил звонок от женщины, которая в последующем давала множество рекомендаций и указаний. Заявитель положил часть средств на свой электронный кошелек, а 95 тысяч рублей перевёл на указанный абонентский номер. Когда мужчина решил вывести часть денег, ему предложили закрыть счет.

Для закрытия счета и вывода денег он по рекомендациям «менеджеров» проделал несколько манипуляций, в результате которых взял кредит на 1 418 000 рублей и перевел деньги на указанные номера.