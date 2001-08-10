Сахалинка брала микрокредиты, но, не собираясь возвращать деньги, указывала неверные сведения о себе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Группой дознания ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу возбужден ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159.1 УК РФ – мошенничество в сфере кредитования, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
По предварительной версии, 31-летняя подозреваемая оформила несколько финансовых займов. Понимая, что не сможет погасить в их полном объеме, женщина стала оформлять новые займы в различных микрофинансовых организациях, которые находила в сети Интернет. Она подавала он-лайн заявки, указывая при этом недостоверную информацию о себе. В частности, осознавая отсутствие реальной возможности вернуть деньги, подозреваемая, чтобы получить их, вносила в анкеты заемщика заведомо ложные сведения об отсутствии у нее других обязательств финансового характера. Возвращать взятые в долг средства гражданка также не планировала.
В настоящий момент оперативниками уголовного розыска и органами дознания задокументирована причастность подозреваемой к трем аналогичным фактам. Общая сумма ущерба составляет 45 тысяч рублей. Расследование продолжается.
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