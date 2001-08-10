Жительница Углегорска фиктивно зарегистрировала в квартире трех иностранцев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России Углегорскому по городскому округу выявлен факт фиктивной регистрации иностранных граждан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Согласно материалам проведенной проверки было установлено, что 40-летняя местная жительница зарегистрировала трех иностранных граждан в своей квартире по улице Портовой. При этом, указанные лица на данной площади никогда не проживали.

В действиях гражданки усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Органами дознания по данному факту возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.