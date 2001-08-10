На Курилах будут судить браконьеров, незаконно добывавших кету багром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Курильскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в конце октября минувшего года 51-летний и 54-летний фигуранты, вступили в преступный сговор с целью извлечения выгоды из незаконной добычи рыбы лососёвых пород. Заведомо зная, что для вылова данного биоресурса требуется специальная путевка, и что их действия будут незаконны, в вечернее время суток граждане отправились на реку Рыбацкая.

Находясь у водоема, при помощи запрещенного орудия лова – самодельного багра, обвиняемые осуществляли незаконный вылов кеты в местах ее миграционного пути на нерест. Пока один из фигурантов ловил рыбу, второй на берегу сразу отбирал самок и вспарывал их, чтобы забрать красную икру. Тушки за ненадобностью, выбрасывалась в реку или кусты.

Когда обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции при них было обнаружено и изъято 25,5 килограмм икры.

Согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 N 1321, установлено, что своими противоправными действиями фигуранты причинили ущерб на общую сумму 744 671 рублей 30 копеек.

Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ, то есть незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору причинившее особо крупный ущерб.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.