Тихоокеанское
информационное агентство
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11:12, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Курилах будут судить браконьеров, незаконно добывавших кету багром

На Курилах будут судить браконьеров, незаконно добывавших кету багром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Курильскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в незаконной добыче водных биологических ресурсов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что в конце октября минувшего года 51-летний и 54-летний фигуранты, вступили в преступный сговор с целью извлечения выгоды из незаконной добычи рыбы лососёвых пород. Заведомо зная, что для вылова данного биоресурса требуется специальная путевка, и что их действия будут незаконны, в вечернее время суток граждане отправились на реку Рыбацкая.

Находясь у водоема, при помощи запрещенного орудия лова – самодельного багра, обвиняемые осуществляли незаконный вылов кеты в местах ее миграционного пути на нерест. Пока один из фигурантов ловил рыбу, второй на берегу сразу отбирал самок и вспарывал их, чтобы забрать красную икру. Тушки за ненадобностью, выбрасывалась в реку или кусты.

Когда обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции при них было обнаружено и изъято 25,5 килограмм икры.

Согласно Таксам для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 N 1321, установлено, что своими противоправными действиями фигуранты причинили ущерб на общую сумму 744 671 рублей 30 копеек.

Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 256 УК РФ, то есть незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста, совершенная группой лиц по предварительному сговору причинившее особо крупный ущерб.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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