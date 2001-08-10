Пьяный сахалинец, разбив стекло, залез в квартиру к знакомой и вынес вещи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего ранее судимого жителя села Чехов, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 3 ноября в период времени с 1:00 до 1:30 прошлого года, фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства, решил обворовать свою знакомую, так как доподлинно знал, что женщина уехала в областной центр на некоторое время, и дома в настоящее время отсутствует.

Так, обвиняемый пришел к соседнему дому, где на первом этаже расположена квартира потерпевшей и, убедившись в том, что за его преступными действиями никто не наблюдает, рукой разбил оконное стекло и проник в помещение, откуда похитил принадлежащее потерпевшей имущество: телевизор, продукты питания, ноутбук и другое. Общая сумма ущерба, которая является для потерпевшей значительной, составила 16 544 рубля. С места преступления похититель скрылся, впоследствии распорядился им по своему усмотрению. Впоследствии полицейские изъяли телевизор и часть другого имущества.