Пьяный сахалинец, разбив стекло, залез в квартиру к знакомой и вынес вещи
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего ранее судимого жителя села Чехов, обвиняемого в тайном хищении чужого имущества с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 3 ноября в период времени с 1:00 до 1:30 прошлого года, фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту своего жительства, решил обворовать свою знакомую, так как доподлинно знал, что женщина уехала в областной центр на некоторое время, и дома в настоящее время отсутствует.
Так, обвиняемый пришел к соседнему дому, где на первом этаже расположена квартира потерпевшей и, убедившись в том, что за его преступными действиями никто не наблюдает, рукой разбил оконное стекло и проник в помещение, откуда похитил принадлежащее потерпевшей имущество: телевизор, продукты питания, ноутбук и другое. Общая сумма ущерба, которая является для потерпевшей значительной, составила 16 544 рубля. С места преступления похититель скрылся, впоследствии распорядился им по своему усмотрению. Впоследствии полицейские изъяли телевизор и часть другого имущества.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
16:14 20 Января Южносахалинцы передали балаклавы бойцам СВО
15:12 20 Января Новая газовая котельная в юго-восточной части Южно-Сахалинска заработает осенью
17:08 18 Января Южносахалинцам напоминают об изменениях в приеме показаний приборов учета
17:09 20 Января Врачи призывают южносахалинцев обязательно пройти диспансеризацию
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?