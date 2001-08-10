Тихоокеанское
информационное агентство
24 Января 2023
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10:43, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяный водитель в Аниве стал виновником аварии

Пьяный водитель в Аниве стал виновником аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Аниве 34-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Toyota Crown», двигался с юга на север по улице Калинина и в районе дома 47 не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и совершил столкновение со встречным автомобилем «Toyota Ора», рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля «Toyota Ора» получила телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

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