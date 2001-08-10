Двум курильчанам за добычу 25 кг икры грозит пять лет лишения свободы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурором Курильского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (за исключением водных биологических ресурсов континентального шельфа Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации), если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста, группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Органом предварительного расследования установлено, что в ночь с 31 октября на 01 ноября 2022 года обвиняемые прибыли на реку Рыбацкая, являющуюся миграционным путем к местам нереста рыб лососевых пород, где с использованием запрещенного орудия лова (багра), незаконно добыли не менее 25 рыб лососевых пород вида кета, из которой заготовили 25,5 кг икры, причинив ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в размере 745 тысяч рублей.
Обвиняемые задержаны на месте совершения преступления сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Курильскому городскому округу.
В ходе досудебного производства по уголовному делу обвиняемые вину признали, причиненный их незаконными действиями ущерб возместили в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Курильский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет лишения свободы.
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