Пьяные сахалинцы залезли в окно учреждения, чтобы что-нибудь украсть, но были застигнуты охраной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении троих сахалинцев, обвиняемых в краже по предварительному сговору, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 30 июня 2022 года, в период времени с 16 до 18 часов молодые люди, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле марки «Тойота Креста» приехали к оздоровительному учреждению в районе села Таранай Анивского района. Фигуранты проникли на территорию, чтобы похитить оттуда что-нибудь ценное.

Так, действуя по предварительному сговору, распределив между собой роли, в соответствии с которыми двое из них должны были проникнуть в столовую, откуда похитить имущество, а третий сообщник, несовершеннолетний на тот момент, должен был снаружи наблюдать за окружающей обстановкой и в случае опасности подать знак.

Так, разбив при помощи лавочки окно, они проникли в помещение, где увидели в разобранном виде тренажеры и, действуя согласно ранее достигнутой договоренности, решили их похитить. Обвиняемые вытащили детали тренажера через разбитое окно на улицу и, взяв каждый по отдельной детали тренажера, направились к автомобилю. Именно в этот момент похитители были застигнуты охранником, в связи с чем не смогли завершить начатое, по независящим от их воли обстоятельствам.

В случае доведения обвиняемыми своих противоправных действий до конца, потерпевшим был бы причинен имущественный вред в размере более 30 тысяч рублей.

Таким образом, обвиняемые совершили преступление, предусмотренное ч.3 ст.30, п.п. «А, Б» ч.2 ст.158 УК РФ – покушение на кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в помещение, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.