Сахалинцу, убившего земляка одним ударом ножа, дали 10 лет особого режима

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя г. Углегорска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Суд установил, что в обеденное время 14 августа 2022 года в ходе ссоры злоумышленник кухонным ножом нанес потерпевшему один удар в область живота. Мужчина скончался на месте происшествия.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, а также личность виновного, который на день совершения преступления имел неснятую и непогашенную судимость за ранее совершенное убийство, назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.