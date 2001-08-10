Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2023
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11:56, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцу, убившего земляка одним ударом ножа, дали 10 лет особого режима

Сахалинцу, убившего земляка одним ударом ножа, дали 10 лет особого режима

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Углегорским городским судом вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя г. Углегорска, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Суд установил, что в обеденное время 14 августа 2022 года в ходе ссоры злоумышленник кухонным ножом нанес потерпевшему один удар в область живота. Мужчина скончался на месте происшествия.  

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, а также личность виновного, который на день совершения преступления имел неснятую и непогашенную судимость за ранее совершенное убийство, назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

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