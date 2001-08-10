Почти полмиллиона кредитных рублей отдала молодая сахалинка мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 21-летней местной жительницы о том, что 18 января неизвестное лицо путем обмана похитило у неё денежные средства в сумме 468 500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что вечером 18 января заявительнице поступил звонок. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что мошенники якобы пытаются оформить кредит на её имя. Для предотвращения мошеннических действий ей необходимо самостоятельно оформить кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Через банковское приложение заявительница оформила два кредита на сумму 100 000 рублей и 539 270,60 рублей. После того как указанные денежные средства поступили на её счет, ей вновь позвонил лже-сотрудник банка и назвал счета, на которые нужно перевести денежные средства, что она и сделала.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.