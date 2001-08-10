Тихоокеанское
информационное агентство
20 Января 2023
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10:14, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель, не уступивший при повороте дорогу, пострадал в аварии

На Сахалине водитель, не уступивший при повороте дорогу, пострадал в аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе 19 км автодороги «Южно-Сахалинск – Корсаков» 58-летний водитель, управляя автомобилем «Toyota Rav 4», выезжая с второстепенной дороги, при совершении поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Toyota Hilux Surf», двигающемуся по главной дороге и совершил столкновение, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель «Toyota Rav 4» получил травмы.

По данному факту проводится проверка.

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