В Магадане задержан подозреваемый, два года назад обокравший прораба на Курилах
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В январе 2023 году сотрудники управления уголовного розыска совместно с оперативником и следователем ОМВД России по Курильскому городскому округу отправились в служебную командировку в Магадан. По имеющимся сведениям, в этом городе находился подозреваемый в краже денег, совершенной в 2021 году в городе Курильске, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Тогда в дежурную часть районного отдела МВД поступило заявление от гражданина 44 лет о незаконном проникновении в комнату гостиницы, где проживал рабочий персонал, откуда похитили 180 тысяч рублей.
Заявитель уточнил, что он передал указанную сумму денежных средств на хранение прорабу, чтобы последний передал их одному человеку, когда тот за ними придёт.
После чего прораб убрал деньги в тумбочку, находящеюся в комнате. Спустя два дня, когда он достал их и пересчитывал, к нему заходил постоялец другой комнаты 1979 года рождения, который работал по устной договоренности с заявителем. Тогда он увидел эти деньги.
После чего прораб уехал развозить рабочих по объектам, а указанный гражданин ушел к себе в комнату. Вскоре всем стало известно о его внезапном отъезде. Он улетел в Южно-Сахалинск, хотя ранее не собирался и денежных средств у него на это не было. После это обнаружили пропажу. Мужчины пытались дозвониться до уехавшего, но абонент был недоступен.
Полицейские установили, что, согласно сведениям из поисковой базы данных, подозреваемый приобретал билеты на рейс Курильск – Южно-Сахалинск, затем Южно-Сахалинск – Хабаровск, а далее – на рейс Хабаровск – Магадан.
В ходе служебной командировки 12 января сотрудниками полиции подозреваемый, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, задержан в Магадане. Он был допрошен в качестве подозреваемого.
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