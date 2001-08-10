Прокуратура заставила курильские власти рассчитаться с бизнесом по муниципальным контрактам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

После прокурорского вмешательства перед субъектами предпринимательства погашена задолженность по муниципальным контрактам в сумме более 6 млн рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Прокуратурой Курильского района проведена проверка соблюдения администрацией муниципального образования «Курильский городской округ» требований законодательства о контрактной системе в части своевременности оплаты исполненных муниципальных контрактов.

Установлено, что, в нарушение законодательства, администрацией муниципального образования «Курильский городской округ», своевременно не оплачены работы, выполненные на основании муниципальных контрактов, заключенных в 2022 году с тремя субъектами предпринимательства, в том числе на проведение капитального ремонта системы теплоснабжения и на обустройство подъездов к домам.

В связи с этим, сумма задолженности перед субъектами предпринимательской деятельности составила свыше 6 млн рублей.

Об устранении нарушений законодательства главе муниципального образования внесено представление.

По результатам его рассмотрения задолженность по указанным муниципальным контрактам погашена в полном объеме.