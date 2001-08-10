Сахалинец под административным надзором обокрал квартиру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июле в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 53-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что вечером 15 июля кто-то через незапертую входную дверь проник в её дом, откуда похитил электродрель, болгарку, 15 пачек кофе, денежные средства в сумме 1000 рублей. Ущерб составил 40 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

Сотрудники полиции установили причастного к хищению. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин 1985 года рождения, в отношении которого судом установлен административный надзор, исполнительный орган ОМВД России по Поронайскому ГО.

В настоящее время подозреваемый, нарушивший наложенные ограничения административного надзора, заключен под стражу.