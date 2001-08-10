Тихоокеанское
информационное агентство
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15:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине истопник, обидевшийся на низкую оплату его труда, украл из бани телевизор

На Сахалине истопник, обидевшийся на низкую оплату его труда, украл из бани телевизор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Березняки, обвиняемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в саъалинской полиции.

В ходе следствия установлено, что в 2019 году фигурант работал истопником в бане, но так как оплата труда из-за его пропусков работы без уважительной причины не устроила, он принял решение уволиться, при этом затаил обиду на работодателя. Так, в ночь с 5 на 6 ноября 2022 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо бани, где он ранее работал, обратил внимание на приоткрытое окно. Также он вспомнил о былых обидах, и решил похитить телевизор. С этой целью фигурант проник в помещение через приоткрытое окно, снял с кронштейна телевизор и таким же образом, через окно, поспешил скрыться. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Похищенное было возвращено потерпевшей сотрудниками полиции.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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