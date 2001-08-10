На Сахалине истопник, обидевшийся на низкую оплату его труда, украл из бани телевизор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Березняки, обвиняемого в краже, совершенной с незаконным проникновением в помещение с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в саъалинской полиции.

В ходе следствия установлено, что в 2019 году фигурант работал истопником в бане, но так как оплата труда из-за его пропусков работы без уважительной причины не устроила, он принял решение уволиться, при этом затаил обиду на работодателя. Так, в ночь с 5 на 6 ноября 2022 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо бани, где он ранее работал, обратил внимание на приоткрытое окно. Также он вспомнил о былых обидах, и решил похитить телевизор. С этой целью фигурант проник в помещение через приоткрытое окно, снял с кронштейна телевизор и таким же образом, через окно, поспешил скрыться. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Похищенное было возвращено потерпевшей сотрудниками полиции.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.