Сахалинка попросила взаймы у знакомого тысячу рублей, после чего списала все средства с его счета и продала телефон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы областного центра, обвиняемой в мошенничестве с причинением значительного ущерба гражданину и краже с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В ходе следствия установлено, что в июле 2022 года фигурантка познакомилась с 60-летним потерпевшим, и между ними завязалось общение. 11 сентября 2022 года девушка весь день находилась в гостях у другого своего знакомого, где распивала спиртные напитки. В ходе телефонного разговора она попросила у потерпевшего занять ей немного денег, и они договорились о встрече. Вечером потерпевший подъехал во двор, и девушка села в его автомобиль. По её просьбе он перевел 1000 рублей на указанный номер телефона. Находясь в автомобиле, фигурантка попросила у мужчины сотовый телефон, чтобы позвонить. Она вышла из машины и быстро зашла в подъезд с чужим гаджетом, закрыв за собой дверь. Вернувшись к товарищу в квартиру, она разблокировала телефон, пароль от которого запомнила. Увидев в смс остаток в сумме 2900 рублей на счете потерпевшего, девушка похитила эти деньги, сделав перевод на счет третьего лица. Телефон она продала знакомому за 4000 рублей, а денежные средства потратила по своему усмотрению.

Гражданину был причинен значительный материальный ущерб на сумму около 35 000 рублей. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.