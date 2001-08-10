Тихоокеанское
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14:16, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине будет судить руководителя предприятия, платившего низкую заработную плату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третьим отделом по расследованию особо важных следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя одного из предприятий Углегорского района в совершении преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), рассказали ТИА "Острова" в регионалбном следственном комитете.

По версии следствия, обвиняемый, будучи руководителем предприятия, в период с сентября по ноябрь 2019  года выплачивал одному из работников заработную плату в размере, ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, чем существенно нарушил его права и законные интересы.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

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